Van'da zincirleme kaza: 1'i ağır 4 yaralı
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Van'da zincirleme kaza: 1'i ağır 4 yaralı

Van'da zincirleme kaza: 1'i ağır 4 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Barış Kul - Haberler | Güncel

Ağrı yolunda, 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Ağrı yolunda, 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Van- Ağrı yolu Erciş Belediyesi kavşağında meydana geldi. Van'dan Ağrı yönüne giden sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 13 D 144 plakalı TIR, 65 T 5148 plakalı taksi ve 65 NY 715 plakalı damperli kamyon çarpıştı. Kazada 1'i ağır 4 kişi, yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Van'da zincirleme kaza: 1'i ağır 4 yaralı
Van'da zincirleme kaza: 1'i ağır 4 yaralı
Van'da zincirleme kaza: 1'i ağır 4 yaralı
Van'da zincirleme kaza: 1'i ağır 4 yaralı
Van'da zincirleme kaza: 1'i ağır 4 yaralı
Van'da zincirleme kaza: 1'i ağır 4 yaralı
Van'da zincirleme kaza: 1'i ağır 4 yaralı
Van'da zincirleme kaza: 1'i ağır 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Kul

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