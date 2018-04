Van'da Turizm Sezonunun Startı Verildi

Her yıl 15- 22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası'nın startı Van'da verildi.

Bu yıl 42'nci kez kutlanacak olan 'Turizm Haftası'nın startı Van'da verildi. Van City AVM düzenlenen kutlamaya Van Valisi Murat Zorluoğlu, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Yoğun katılımın olduğu programda açılış konuşmasını yapan Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, turizmin ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel yaşamı derinden etkileyen bir sektör olduğunu belirterek, dünyada yaşanan her türlü olumsuzluğa rağmen turizmin; büyümesini devam ettiren ve her geçen gün daha fazla insanın katıldığı, daha fazla gelirin elde edildiği bir olgu haline geldiğini söyledi. Turizmin özellikle Van gibi tarihi, kültürel ve doğal çekiciliklerin yanında, sıcak samimi insanlara sahip yerler için bir fırsat olduğunu vurgulayan Aktuğ, "Van, turizm destinasyon merkezidir. Bu konuda Türkiye'nin en önemli kentlerinden biridir. Büyük medeniyetlere başkentlik yapmış olan bu kadim kentin turizmde hak ettiği düzeye gelmesi için bu şehirde yaşayan her insanın üzerine düşeni fazlasıyla yapması gerekmektedir. Çünkü turizm; bacasız ekonomi, bacasız bir fabrikadır. Aştır, iştir, refahtır, huzurdur" dedi.

Van'ın yıllarca her konuda olduğu gibi turizm sektöründe de olumsuz süreçleri yaşadığının altını çizen Aktuğ, "ilimiz huzur ve güven ortamıyla toparlanmaya başlamış, son dönemlerde geceleyen bir milyon turist sayısı ile ekonomik ve ticari anlamda çok olumlu bir sürece girmiştir. İran'a sınır komşusu olmamızın avantajı ile yüzbinlerce İran vatandaşını ilimizde ağırlamaya başladık. Vanımıza, turizm sektörümüze, ticari faaliyetlerimize ve Van ekonomisine çok olumlu yansıyan bu sürecin devamının ve yeni pazarlar bulunmasının önemini vurgulamak istiyorum. Bu kapsamda ilimize geldiği günden itibaren her alanda olduğu gibi turizm alanında da verdiği desteklerden ötürü Valimiz Murat Zorluoğlu'na teşekkür ediyor, turizm sezonunun ilimize, ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu tarafından sunulan konserin ardından protokol tarafından kurdele kesimi gerçekleşti. Resim ve fotoğraf sergisinin gezilmesi ile devam eden etkinlikte Van Büyükşehir Belediyesi, Elite World Van ve Double Tree By Hilton başta olmak üzer oteller tarafından verilen ikramlarla sona erdi. - VAN