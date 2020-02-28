Van'da terör propagandası ve Cumhurbaşkanına hakaret iddiası
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Van'da terör propagandası ve Cumhurbaşkanına hakaret iddiası

Van'da bir kişi hakkında, terör örgütü propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

28.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 28.02.2020 18:38
Van'da terör propagandası ve Cumhurbaşkanına hakaret iddiası

'da bir kişi hakkında, terör örgütü propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar neticesinde, bir kişinin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği ve terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı tespit edildi.

Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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