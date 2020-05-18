Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Van'ın Edremit ilçesinde kaybettikleri yakınları için taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Eminpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Gülçek ailesinin taziyesine katılan 12 kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtildi. "YAKIN AKRABALAR SOSYAL MESAFE KURALLARINA AYKIRI DAVRANDI" Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Eminpaşa Mahallesi Sağlık Çıkmaz Sokak'ta ikamet eden Gülçek ailesinden bir kişinin kalp krizi sonucu vefat etmesi üzerine il dışından gelen kardeşi Van'a girişte filyasyon ekipleri tarafından gerekli işlemleri yapılarak evinde 14 gün karantina altında izolasyona alındı. Ancak ailenin taziye kurmamasına rağmen yakın akrabalar cenaze evinde bir araya gelerek sosyal mesafe kurallarına aykırı davrandı."