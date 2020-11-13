Van'da rüşvet alan kamu görevlilerine hapis cezası
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Van'da rüşvet alan kamu görevlilerine hapis cezası

13.11.2020 23:55 | Son Güncelleme: 13.11.2020 23:58
Van'da rüşvet alan kamu görevlilerine hapis cezası

Van'da, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile bazı kamu kurumlarında, rüşvet aldıkları, görevi kötüye kullandıkları ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 7 kamu görevlisine, 5 ay ile 40 yıl 6 ay arasında hapis cezası verildi.

Van'da, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile bazı kamu kurumlarında, rüşvet aldıkları, görevi kötüye kullandıkları ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 7 kamu görevlisine, 5 ay ile 40 yıl 6 ay arasında hapis cezası verildi.

Kentte, 2017-2018 yıllarında adli kontrol yükümlülüklerini yerine getirmedikleri halde yerine getirmiş gibi göstererek bundan menfaat sağladıkları, adliye içinde farklı bürolarda iş takipçiliği yaparak usulsüz şekilde bilgi ve belge elde ettikleri, imza yükümlülüğüne uymayan hükümlü ve tutukluların bu yükümlülüklerini yerine getirmiş gibi gösterdikleri iddiasıyla yargılanan 4 infaz koruma memuru, zabıt katibi, polis memuru ve okul müdürü hakkındaki davanın karar duruşması bugün görüldü.

Van 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katılan sanıklar ile avukatları, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, haklarında beraat kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan infaz koruma memuru A.İ.D'yi 40 yıl 6 ay, infaz koruma memurları M.D'yi 27 yıl, Y.K. ve H.K'yi 5 ay, zabıt katibi Ş.T'yi 5 ay, polis memuru C.A'yı 10 yıl 9 ay, okul müdürü N.E'yi ise 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemal Aşan

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