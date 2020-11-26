Korona virüs tedbirlerini ihlal eden 650 kişiye 2 milyon lira ceza

Korona virüs tedbirlerini ihlal eden 650 kişiye 2 milyon lira ceza Hava destekli korona virüs denetimi devam ediyor Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 650 kişiye 2 milyon 47 bin 500 TL para cezası uygulandı.