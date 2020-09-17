Van'da Kovid-19 denetimi
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Van'da Kovid-19 denetimi

Van'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Van'da Kovid-19 denetimi
17.09.2020 20:43 | Son Güncelleme: 17.09.2020 20:46

Van'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

İpekyolu ilçesine bağlı İkinisan ve Gölbaşı caddelerinde yürütülen denetimlere, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu ve kurum müdürleri katıldı.

İş yerleri, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, berber, lokanta, taksi ve minibüs durakları, kafeler ile ekmek fırınlarında incelemelerde bulunan Bilmez, vatandaş ve esnaftan sosyal mesafenin korunması, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uygun hareket etmelerini istedi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Emre Ilıkan
Emre Ilıkan
AA Editörü
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