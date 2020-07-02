Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi İkranur ve Yusuf'un ardından Van'ın Erciş ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki Melek'in de cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma, emniyet ve AFAD ekipleri, karadan ve su yüzeyinde, dalgıç polisler de çayın zemininde yaptığı aramada Melek'in cansız bedeni, evine 10 kilometre uzaklıkta çayın kenarında bulundu.

Van'ın Erciş ilçesindeki evlerinin önünden geçen su kanalı kenarında oynayan 2 yaşındaki Melek Memiş'ten acı haber geldi. Erciş ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan Memiş ailesinin 2 yaşındaki kızı Melek Memiş, dün sabah evlerinin önünden geçen su kanalı kenarında oyun oynarken birden kayboldu. Baba Yücel Memiş ve vatandaşların yaptığı arama çalışmaları sonuç vermeyince polis ve AFAD ekiplerinden destek istendi. EVİNDEN 10 KM UZAKTA BULUNDU Küçük kızın evin önünden geçen çaya düşmüş olabileceği ihtimali üzerine jandarma, emniyet ve AFAD ekipleri, karadan ve su yüzeyinde, dalgıç polisler de çayın zemininde arama yaptı. Ekiplerin çalışması sonucu Melek'in cansız bedeni, evine 10 kilometre uzaklıkta çayın kenarında bulundu. İKRANUR VE YUSUF'TAN DA ACI HABER GELMİŞTİ Giresun'un Bulancak ilçesinde cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan 7 yaşındaki İkranur Tirsi dere yatağında ölü bulunmuştu. Bu acı haberin ardından bugün öğlen saatlerinde de Eskişehir'de evlerinin önünde oynarken kaybolan 10 yaşındaki Irak uyruklu otizmli Yusuf'un cansız bedeni sulama kanalında bulunmuştu. Kaynak: AA