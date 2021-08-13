Van'da babasının hastalığından yola çıkarak icat çıkarmıştı; artık İstanbul'da okuyacak
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Van'da babasının hastalığından yola çıkarak icat çıkarmıştı; artık İstanbul'da okuyacak

Van'da babasının hastalığından yola çıkarak icat çıkarmıştı; artık İstanbul'da okuyacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SEY Vakfı tarafından bu yıl ilki düzenlenen 'Genç Girişimciler' yarışmasında tasarladığı omurga aparatı ile Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen 11'inci sınıf öğrencisi Mehmet Emin Kaya, öğrenim hayatına artık İstanbul'da devam edecek.

SEY Vakfı tarafından bu yıl ilki düzenlenen 'Genç Girişimciler' yarışmasında tasarladığı omurga aparatı ile Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen 11'inci sınıf öğrencisi Mehmet Emin Kaya, öğrenim hayatına artık İstanbul'da devam edecek.

Van Muradiye Alparslan Fen Lisesi'nde 11. Sınıfta okuyan Mehmet Emin Kaya, Semra & Enver Yücel Vakfı tarafından düzenlenen 'Genç Girişimciler' yarışmasına, babasının rahatsızlığından esinlenerek geliştirdiği omurga aparatı ile katılmıştı. Kaya tarafından geliştirilen omurga aparatını diğerlerinden ayıran en büyük özellik, arkasında bulunan ısı aparatları ile tüm ağrıların dindirilmesi ve böylelikle kişinin günlük hayatına rahatlıkla devam etmesini sağlaması.

Geliştirdiği bu tasarım ile Mehmet Emin Kaya, BAU GLOBAL Başkanı Enver Yücel'in dikkatini çekti. Kaya, babası ile İstanbul'a gelerek Enver Yücel ile görüştü. Enver Yücel, Mehmet Emin Kaya'nın 12. Sınıf itibari ile eğitimine İstanbul'da devam etmesini istedi.

KAYA: HAYATIMIN DEĞİŞECEĞİNİ HİSSEDİYORUM

Eğitim hayatına İstanbul'da devam edeceği için heyecanlı olduğunu ifade eden Kaya, "İnternette görüp SEY Vakfının genç girişimciler yarışmasına başvurmuştum. Jüri özel ödülünü aldığıma hala inanamıyorum. Bir yandan tasarımımın patent almasını beklerken, bir yandan da artık eğitim hayatıma İstanbul'da devam edecek olmak beni çok heyecanlandırıyor. BAU Global Başkanı Sayın Enver Yücel eğitim hayatımda çok güzel yerlere geleceğimi düşünüyor, onu hayal kırıklığına uğratmamak için elimden geleni yapacağım, alacağım eğitim ile hayatımın değişeceğini hissediyorum" dedi.

Mehmet Emin Kaya'nın babası Mahsum Kaya ise, oğlunun eğitiminin her şeyden önemli olduğunun altını çizerek, "Oğlum Van'da gayet başarılı bir öğrenci, ama İstanbul'daki okuma imkanı bizim için bir hayaldi, sayın Enver Yücel sayesinde bu hayalimiz gerçek oldu. Oğlum okuyacak, gelecekte çok iyi yerlere gelecek. İstanbul'da eğitim alacağı için çok mutluyum" diye konuştu.

YÜCEL: DAHA NİCE MEHMET EMİN'LER OLDUĞUNA İNANIYORUM

SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel ise, genç girişimciler yarışmasının amaçlarından birinin, yetenekli ve girişimci gençleri keşfetmek olduğunu söyleyerek, "Genç girişimciler yarışmasında başvuruları incelerken hepimizin dikkatini çekmişti Mehmet Emin Kaya. Van'dan böyle bir projenin gelmesi dahası babasının rahatsızlığından yola çıkarak bu projeyi hayata geçirmesi hepimizi çok etkiledi. Mehmet Emin artık eğitim hayatına İstanbul'da devam edecek. Ne mutlu ki, böyle gençlerimiz var. Hepsi ile gurur duyuyorum. Daha nice Mehmet Emin'ler olduğuna yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.


Van'da babasının hastalığından yola çıkarak icat çıkarmıştı; artık İstanbul'da okuyacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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