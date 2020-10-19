Ayağına dolanan ip yüzünden ağaçta mahsur kalan karga kurtarıldı
19.10.2020 22:13 | Son Güncelleme: 19.10.2020 22:28
Van'ın Özalp içesinde ayağına dolanan ip nedeniyle ağacın dalında mahsur kalan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.
Van'ın Özalp içesinde ayağına dolanan ip nedeniyle ağacın dalında mahsur kalan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.
Emek Mahallesi'nde ayağına ip dolanan karganın ağacın dalında mahsur kaldığını gören vatandaşlar, itfaiyeyi aradı.
Merdivenli araçla gelen itfaiyeciler kolaylıkla eriştikleri kargayı mahsur kaldığı ağacın dalından kurtardı.
Ayağındaki ip çıkarılan karga serbest kalınca uçup gitti.
Kaynak: Anadolu Ajansı