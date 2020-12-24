Van'da 220 kilo eroin ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Van'da 220 kilo eroin ele geçirildi

24.12.2020 10:02 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:21
Van'da 220 kilo eroin ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince iki ayrı araçta yapılan aramada 220 kilo 300 gram eroin ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince iki ayrı araçta yapılan aramada 220 kilo 300 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince iki ayrı araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramalarda kamyondaki kanepelerin içerisine zulalanmış, otomobilde yapılan aramada ise çuvala konulmuş halde iki araçta toplam 220 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirildi. Açıklamada, "Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak araç sürücüsü Z.Y. yakalanarak gözaltına alınmış, faili firar 2 şahsın yakalama çalışmaları devam etmektedir. Gözaltına alınan şüphelinin müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir" denildi.

(Ahmet Kavak/İHA)

Van'da 220 kilo eroin ele geçirildi
Van'da 220 kilo eroin ele geçirildi
Van'da 220 kilo eroin ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay İsmail Demir Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Arto Hande Erçel Demet Akalın Coşkun Sabah
Spor Can Bartu Arda Turan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Hakem İngiltere Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van'da 220 kilo eroin ele geçirildi | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 10:23:06. #1.15#
title