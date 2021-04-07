Van Büyükşehir Belediyesi, Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarına katıldı
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Van Büyükşehir Belediyesi, Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarına katıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Van Büyükşehir Belediyesi, Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarına katıldı

Van Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 11. Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarındaki yerini aldı.

Van Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 11. Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarındaki yerini aldı.

Ajans Asya Fuarcılık tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuarın açılışına Van Vali Vekili Ömer Faruk Canpolat, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı da çiftçilere destek olmak adına 11. Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarında stant açtı.

Stantta, Van Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu hizmetler tanıtılırken ziyaretçilere de Daire Başkanı Yusuf Altun tarafından belediyenin seralarında yetiştirilmiş yerli ata tohumları verildi. Çocuklara ise 'Kalemini Ek Yeşillensin' projesi kapsamında 'Bahçe Yapalım' isimli kitap, kalemlik ve geri dönüşümden yapılan tohumlu kalem hediye edildi.

11. Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarının 11 Nisan tarihine kadar açık olacağı belirtildi. - VAN

Van Büyükşehir Belediyesi, Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarına katıldı
Van Büyükşehir Belediyesi, Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarına katıldı
Van Büyükşehir Belediyesi, Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarına katıldı
Van Büyükşehir Belediyesi, Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarına katıldı
Van Büyükşehir Belediyesi, Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarına katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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