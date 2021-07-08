Van Büyükşehir Belediyesi'nin personel alımı yapacağı iddiası

Van Büyükşehir Belediyesi'nin personel alımı gerçekleştireceği iddiası bazı internet sitelerinde yer almıştı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, ''Van Büyükşehir Belediyemizde personel alımı olacağını, bu nedenle vatandaşlarımızdan işe yerleştirilmek üzere özgeçmiş ve para talep ettikleri yönünde duyumlar alınmaktadır. Van Büyükşehir Belediyesi olarak mevcut durumda herhangi bir personel alım ilanımız yoktur'' denildi.

Van Büyükşehir Belediyesi, belediyenin personel alımı gerçekleştirileceği iddialarını yalanladı. Belediye tarafından yapılan açıklama, şu şekilde;

BAZI SİTELERDE ALIM YAPILACAĞI İDDİASI

"Son günlerde belediyemizle hiçbir ilgisi olmayan kişi veya kişilerle bazı web sitelerinin Van Büyükşehir Belediyemizde personel alımı olacağını, bu nedenle vatandaşlarımızdan işe yerleştirilmek üzere özgeçmiş ve para talep ettikleri yönünde duyumlar alınmaktadır.

''VATANDAŞLARIMIZ İTİBAR ETMEMELİ''

Van Büyükşehir Belediyesi olarak mevcut durumda herhangi bir personel alım ilanımız yoktur. İlerleyen zamanlarda personel ihtiyacı olduğu takdirde geçmişte olduğu gibi personel alım ilanlarımız resmi web sitemiz ile Türkiye İş Kurumu resmi web sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Vatandaşlarımızdan, bu tür bilgilere itibar edilmemesini rica eder, kamuoyuna saygıyla duyururuz"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı