Van Büyükşehir Belediyesi, Beydağı Mahalle yolunu asfaltla buluşturdu - Haberler
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Van Büyükşehir Belediyesi, Beydağı Mahalle yolunu asfaltla buluşturdu

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Onur Yavrutürk - Haberler | Yerel

- Van Büyükşehir Belediyesi, Beydağı Mahalle yolunu asfaltla buluşturdu Van Büyükşehir Belediyesi, Muradiye ilçesine bağlı Beydağı Mahalle yolunu asfaltla buluşturdu.

VAN (İHA) - - Van Büyükşehir Belediyesi, Beydağı Mahalle yolunu asfaltla buluşturdu

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi, Muradiye ilçesine bağlı Beydağı Mahalle yolunu asfaltla buluşturdu.

Kent genelindeki asfalt çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, asfalt sezonunu en verimli şekilde geçirmek için aralıksız çalışıyor. Bu kapsamda kent merkezine yaklaşık 86 kilometre uzaklıktaki Beydağı Mahallesi'nin 2,5 kilometrelik yolu sıcak asfalta kavuşturuldu. Ekiplerin yaklaşık bir aylık yoğun çalışması ile mahalle yolunda reglaj, dolgu, sanat yapıları ve altyapı çalışmalarının ardından asfalt serimi yapılmaya başlandı. Yapılan çalışma ile 6 metre genişliğe kavuşturulan yolda 3 bin ton civarında sıcak asfalt kullanılacak.

300 hane ve yaklaşık 2 bin 500 nüfuslu mahallelerinde 15 yıl önce sathi kaplama yapıldığını ve yollarının çok kötü durumda olduğunu belirten Mahalle Muhtarı Adil Çobanöz, yapılan çalışmalardan dolayı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Bakan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e teşekkür etti.

Asfalt çalışmasıyla mahalle yollarının daha konforlu hale geldiğini belirten Muhtar Adil Çobanöz, "Bizlerin talebi üzerine Van Büyükşehir Belediyesi yolumuzu asfaltlıyor. Daha öncesinde altyapısı olmayan yolumuz çok kötü durumdaydı. Ciddi sıkıntı yaşıyorduk. Yapılan çalışmalarla yolumuz çok güzel oldu. Böyle bir hizmetin mahallemize yapılması bizleri mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Çalışmaları en başından itibaren takip ettiklerini belirten mahalle sakinlerinden Sıraç Karakoç ise "Yapılan çalışmalardan memnunuz. Çok güzel bir emek veriliyor. Buna katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

Hafta içi bitirilmesi planlanan mahalle yolu, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılacak olan yol çizgi çalışmalarının ardından tamamlanacak.

Van Büyükşehir Belediyesi, Beydağı Mahalle yolunu asfaltla buluşturdu

Van Büyükşehir Belediyesi, Beydağı Mahalle yolunu asfaltla buluşturdu

Van Büyükşehir Belediyesi, Beydağı Mahalle yolunu asfaltla buluşturdu

Van Büyükşehir Belediyesi, Beydağı Mahalle yolunu asfaltla buluşturdu
İhlas Haber Ajansı / Muhammed Onur Yavrutürk - Son Dakika Haberleri
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