Van Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Aslan'nın, dünya veteriner hekimler günü...
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Van Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Aslan'nın, dünya veteriner hekimler günü...

Van Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Lokman Aslan, Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

25.04.2020 11:35 | Son Güncelleme: 25.04.2020 11:35
Van Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Aslan'nın, dünya veteriner hekimler günü...

Van Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Lokman Aslan, Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Prof. Dr. Lokman Aslan mesajında, "Dünya Veteriner Hekimler Günü; her yıl Nisan ayının son Cumartesi günü, o yıl için belirlenen bir tema çerçevesinde kutlanmaktadır. 2020 yılının teması; 'İnsan ve hayvan sağlığı için çevreyi korumak' olarak belirlenmiştir. Belirlenen tema ile veteriner hekimlerin bu alanlardaki çalışmalarına kamuoyunun dikkatinin çekilmesi amaçlanmıştır. 20'inci kez kutlanacak olan Dünya Veteriner Hekimler Günü, sebebiyle bir kez daha belirtmek isteriz ki; sağlıklı hayvan, sağlıklı gıda, sağlıklı insan ve sağlıklı toplum ile çevre sağlığı ve biyogüvenlik konularında veteriner hekimler çok önemli çalışmalara imza atmaktadır. Tüm dünyada yaşanan Covid-19 salgını da bir kez daha, veteriner hekimsiz insan sağlığının ve refahının olamayacağını göstermiştir. Doğal afetler ve salgın hastalıklarla mücadelenin veteriner hekimsiz yapılamayacağı son depremlerde ve salgın hastalıklarla mücadelede görülmüştür. Ülkemizde ve Van bölgesinde görev yapan bütün veteriner hekimler çalışmalarda görev almış ve görevlerini başarı ile tamamlamışlardır. Son 150 yılda tarihe mal olan hizmetlere ve başarılara imza atan veteriner hekimler, özellikle viral ve bakteriyel salgınların kontrol ve eradikasyonlarındaki başarıları koruyucu hekimlik, başta insan sağlığı olmak üzere, çevre sağlığını, biyogüvenliği, sosyal hayatı, ekonomiyi, ticareti ve değerlerimizi ciddi oranda tehdit ve tahrip ederek bütün dünyayı kuşatan Covid-19 sebebiyle tüm veteriner hekimler mücadele kapsamında sahada olup ülkemizin en büyük metropolünden, ülkenin en ücra köşesindeki köy ve mezrasına kadar hizmet etmeye devam etmektedir. Bir taraftan laboratuvarlara kapanarak hayatları kurtaracak aşı ve serum üretmek için olağan üstü gayret gösterilirken, diğer taraftan sahada, salgın ve zoonotik hastalıklara karşı koruyucu aşılamalar, hastalık mihraklarına müdahale, tedavi hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi, insanımızın gıda güvenliğinin sağlanması ve sahipsiz sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi gibi hizmetler onlarca riske rağmen gece gündüz demeden devam ettirilmektedir. Dünyanın bundan sonraki hayatının, ekosisteminin farklı olacağı, gerek ulusal, gerekse uluslararası bir kabul olarak deklare edilirken, ülkesel ve küresel planlamaların önemine dikkat çekilerek, sebeplerin üzerinde durulması gereken bir stratejiden bahsedilmektedir" dedi.

Tek sağlık konseptini tanımlayan, hayvan sağlığı, insan sağlığı ve çevre sağlığının ayrılamayacağı anlaşıldığını ifade eden Prof. Dr. Aslan, "Koruyucu hekimlik hizmetleri kapsamındaki tüm veteriner hekimlik faaliyetleri hem daha ekonomik, hem de insan sağlığı ve çevre sağlığının korunmasını sağlamak adına çok daha etkindir. Çevreyi ve doğal yaşamı korumaya dair her eksiğimizin dünyada doğal dengenin bozulmasına neden olacağını unutmamamız gerekir. İnsan sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre sağlığında çalışan tüm veteriner hekimlerin, daha güzel günlerde veteriner hekimler gününü kutlamak ve bu senenin teması olan insan ve hayvan sağlığı için çevreyi korumak için stratejik önemi bir defa daha ortaya çıkan mesleğimize katkı sağlayan herkesin ve tüm meslektaşlarımıza olağanüstü gayretleri için teşekkür ediyor, Dünya Veteriner Hekimler Gününü kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - VAN

Kaynak: İHA

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