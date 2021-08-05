Valorant Mobil geliyor! Valorant Mobil ne zaman çıkacak?

Riot Games'in popüler FPS oyunu Valorant'ın mobil versiyonu için müjdeli haber geldi. Valorant Mobil ne zaman çıkacak? Valorant Mobil oyun içi oynanış videosu yayınlandı!

Riot Games'in popüler FPS tabanlı online oyunu Valorant'ın mobil versiyonunun geliştirme aşamasında olduğu ortaya çıktı.

Apple ve iOS işletim sistemlerine özel olarak gelecek Valorant Mobil'in oyun içi görüntüleri ve oyunla ilgili önemli bilgiler GHOST979 HD YouTube kanalı tarafından sızdırıldı.

Paylaşılan görüntülerde, oyuncunun bir tür tutorial yani öğrenme bölümünde ilerliyor. Harita içinde ilerleyen oyuncu ekranın sağ tarafında özel yetenek ve ateş etme tuşları gibi temel tuşları görüyoruz. Sol tarafta ise analog yönlendirme tuşları yer alıyor.

Video Kaynak: GHOST979 HD

Özel yetenek simgelerine bakacak olursak, Valorant Mobile oyun içi videoda Jett karakteri kullanılmış. Jett, birçok E-Q atma kombinasyonu olan Valorant'ın en hareketli ajanlarından biridir. Oyunun en eski ajanlarından birisi olmasından dolayı oyuncular Jett oynayarak çok fazla zaman geçiriyorlar.

Valorant Mobile için sızdırılan ilk oynanış videosu ile oyunun akıcı grafiklere sahip olacağı gözler önüne serildi. Ancak sağ tarafta yer alan tuşların fazlalığı bazı kullanıcıların eleştirilerine neden oldu. Geliştirici şirketin, bu sorunu oyun yayınlanmadan önce düzelteceği düşünülüyor.

VALORANT MOBİL ÇIKIŞ TARİHİ

Valorant Mobil'in çıkış tarihine dair henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Ancak, oyunun yakın bir tarihte duyurulacağı tahmin ediliyor.