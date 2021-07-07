VALORANT İyiliği Paylaş Paketi için son günler!

İyiliği Paylaş Paketi'ni satın almadıysanız hala geç değil!

VALORANT'ın en sevilen yönlerinden birisi de silah kaplamaları. Bu paketlerden biri olan İyiliği Paylaş Paketi için son günlere giriyoruz.

Eğer siz de bu paketi henüz almadıysanız satın almak için hala yeterli vaktiniz var. Paketin içinde bulunan silah kaplamaları ise oyuncuların çoğunun tercih ettiği kaplamalardan bazılarını içeriyor. şu şekilde:

Yağmacı Vandal

Yağmacı Sherif

Iyon Operator

VALORANT GO! 1. Cilt Spectre

Paketi satın almak için belirlenen son tarih ise 8 Temmuz. Ayrıca belirtmemiz gereken bir durum daha var. Paketteki silah kaplamalarından elde edilen gelirlerin %50'si ve aksesuarlardan elde edilen gelirlerin %100'ü Impact Assets işbirliğiyle Riot Games Toplumsal Etki Fonu'na aktarılacak.

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Kaynak: Playerbros