Valorant güncelleme ne zaman gelecek? 2 Mart Valorant yama notları: Yeni güncelleme saat kaçta gelecek?

Valorant yeni güncelleme notları açıklandı. Bu güncelleme ile birlikte 2.Bölüm 2.Kısım başlıyor ve oyuna yeni ajan, karakterler geliyor. Güncellemenin bütün detayları haberimizde. Oyuncular ise Valorant güncelleme ne zaman gelecek, saat kaçta gelecek? sorularının yanıtları aranıyor.

Valorant yeni güncellemesi ile oyuncularla buluşuyor.

VALORANT GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN GELECEK?

Valorant güncellemesi 2 Mart itibarıyla yayınlanan güncelleme, 3 Mart itibarıyla indirilebilir oldu. Oyunu güncelleyip kaldığınız yerden keyifle oynamaya devam edebilirisiniz.

VALORANT 2.04 YAMA NOTLARI

Bu yama notlarının kısa göründüğüne aldanmayın! Bu güncellemeyle birlikte 2. Bölüm: 2. Kısım başlıyor ve yeni ajan oyuna geliyor. Üstelik gıcır gıcır Savaş Bileti'ne ve Asil//2.0 kaplama setine kavuşuyoruz!

Ekibimizden Max Grossman'ın da size anlatacağı üzere, bu yama döngüsü sayesinde son düzenlemelerimizin durumunu değerlendirirken hızla yaklaşan VALORANT Challengers için oyunu mümkün olduğunda uygun hale getiriyoruz.

Rekabetçi eşleştirmede yaptığımız kapsamlı düzenlemeler, düşük kademelerde daha çeşitli kademelerden arkadaşlarınızla sıraya girerek hazır gruplar oluşturmanıza imkân tanırken yüksek kademelerdeki oyuncuların VALORANT'ın en iyisi olduğunu kanıtlaması gerekliliğini temin ediyor.

Yeni eklenen sesli taktik açıklamaları, oyun içi iletişimin yerini tamamen almak yerine oyunculara yardımcı olmayı hedefliyor. Ayrıca, Tırmanış modunda Bind'daki ışınlayıcı kapısının sıkıştığını ve artık hiç kapanmadığını da söylemeden geçmeyelim.

MOD GÜNCELLEMELERİ:

TIRMANIŞ

Bind'daki ışınlayıcının çıkış kapıları sıkıştı ve artık kapanmıyor. Orada pusuya yatacaksanız çatışmaya girmeyi göze alsanız iyi olur!

Can sıkıcı bir strateji gözümüze çarptı. Takımlardan biri orta ışınlayıcının kontrolünü ele geçiriyor ve sonrasında o alanı terk etmiyordu. Karşı takım ciddi anlamda koordine olup "5 kişi birden ya hep ya hiç" diyerek bastırmazsa veya şansları yaver gidip bombalarla bölgeyi ele geçirmezse bu stratejiye karşı koymakta zorlanıyordu. Bu bölgeye odaklanılmasını seviyoruz (burada her daim çatışma oluyor!) ama ışınlayıcıyı kapamayan takımdaysanız oyunun adil olmadığını düşünebilirsiniz. Bu değişiklik sayesinde diğer oyuncular ışınlayıcıya çökemediği için size de mücadele imkânı tanımış olacağız.

Bind'ın seçilme oranı diğer haritalarla eşit olacak şekilde dengelendi.

2.03 Yaması'nda Bind'ın Tırmanış modunda seçilme oranını azaltmıştık. Bu oranı artık normal değerlerine döndürüyoruz. Fakat Bind'da oynamak can sıkıcı olmaya devam ederse, beyaz tahtamıza geri dönerek haritanın seçilme oranını tekrar gözden geçireceğiz.

REKABET GÜNCELLEMELERİ

Bu yamayla rekabetçi 2. Bölüm: 2. Kısım'ı resmen başlatıyoruz!

Kısım başlangıcında yerleştirmeler değiştirildi. İçinde bulunduğumuz bölümde halihazırda bir kademeye yerleştiyseniz:

Beceri kademeniz kısım başlangıçlarında düşürülmeyecek.

Radyant veya Ölümsüzlük kademesindeyseniz liderlik tablosundaki yerinizi koruyacaksınız fakat kademe puanınız (KP) %90 azalacak ve tüm Radyant oyuncuları Ölümsüzlük'e düşecek. Çünkü yeni kısımda en iyinin de en iyisi olduğunuzu tekrar kanıtlamanız gerekiyor.

Radyant olabilmek için artık bölgenizdeki en iyi 500 oyuncu içinde olmanız ve gereken minimum KP miktarına ulaşmış olmanız lazım (detaylar aşağıda).

Yeni kısımda liderlik tablosunda tekrar boy gösterebilmek için yerleştirme karşılaşması oynamalısınız.

Kademenizin görünür olması için 1 yerleştirme karşılaşması oynamanız yeterli olacak.

KP miktarınız (ve muhtemelen kademeniz) yerleştirme karşılaştırmasındaki performansınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir fakat en büyük değişiklik sadece o karşılaşmadaki performansınız göz önünde bulundurularak yapılacak.

Mevcut bölümde daha önce rekabet modunda herhangi bir kademeye yerleşmemiş olan oyuncuların, ilk kademesine kavuşması için hâlâ 5 adet yerleştirme karşılaşması oynaması gerekiyor.

Radyant kademesine ulaşmak artık çok daha çetrefilli olacak. Radyant'a çıkabilmek için belli bir kademe puanına ulaşmanız gerekli. Bu değer, kademedeki oyuncu sayısı ve KP dağılımına bağlı olarak her bölgeye özel belirlendi.

Radyant'a çıkabilmek için bölgelerde ulaşılması gereken puanlar şöyle:

Latin Amerika ve Kore: 100 KP

Brezilya: 200 KP

Kuzey Amerika ve Asya Pasifik: 300 KP

Avrupa ve Türkiye: 400 KP

Bu yamanın başında liderlik tablosu, düzenleme çalışmaları kapsamında kısa bir süreliğine kapatılacak fakat 24-48 saat içinde tekrar etkinleştirilecek.

Bu yama hayata geçtikten bir süre sonra galibiyet/mağlubiyet başına kazanılacak veya kaybedilecek ortalama KP miktarını 5 puan azaltacağız.

Bu sayede oyuncuların beceri kademesinin MMR değerinin çok üstüne çıkması, dolayısıyla tutarsız KP miktarlarının bir araya geldiği karşılaşmaların olması ve mevcut kademeyle MMR değeri arasında uçurumlar oluşması ihtimalini azaltacağız. Toplulukta gözlemlediğimiz sorunlardan yola çıkarak KP konusunda altın oranı bulana kadar böyle küçük matematiksel düzenlemeler yapmaya devam edeceğiz.

Bu yamada, küme düşme mantığını değiştirerek oyuncuları artık 70 KP'den başlatacağız (eskiden 80 KP'den başlanıyordu).

Ayrıntılı bilgi için yukarıdaki kısmı okuyabilirsiniz.

Kademeler artık ajan seçim ekranında veya oyunda görünmeyecek. Oyun sonu ekranında kademeler her zamanki gibi görünür olacak.

Düşük kademelerdeyseniz artık farklı kademelerdeki daha fazla arkadaşınızla sıraya girerek hazır gruplar oluşturabileceksiniz (aşağıdaki görselde görebilirsiniz).

Düşük kademelerde eşleştirme havuzunda çok sayıda oyuncu var. Bu nedenle, dengeli karşılaşmalar oluşturabileceğimize inanıyoruz. Kademeniz yükseldikçe hazır grup oluşturabileceğiniz kademe aralığı da giderek daralacak. Çünkü karşılaşmaların dengesini ve yüksek kademelerde rekabet bütünlüğünü temin ettiğimizden emin olmamız gerekiyor.

Bu değişikliğin, daha düşük kademelerdeki arkadaşlarıyla oynayabilmek için yeni hesap açmaya yönelen oyuncuların sebep olduğu ikincil hesap sorununu azaltmasını umuyoruz.

YAŞAM KALİTESİ

Sesli taktik açıklamaları eklendi.

Takım koordinasyonu ve bilgi paylaşımını geliştirmek adına, oyunda otomatik tetiklenen ajan repliklerine konum isimlerini de ekledik.

"Spike görüldü" veya "Düşman görüldü" gibi replikler artık haritadaki bölgenin konumunu da belirtecek (örn. "Spike C konumunda görüldü" veya "Düşman B konumunda görüldü" gibi).

Bu değişikliklerle oyuncuları daha detaylı biçimde bilgilendirmek istiyoruz. Sesli taktik açıklamaları sesli sohbetin yerini almaya aday değil, bu yüzden takım arkadaşlarınız sesli sohbet üzerinden konuşurken taktik açıklamalarının sesi otomatik olarak kısılacak.

Genel itibarıyla bu düzenlemenin, sesli sohbeti kullanmaya yönelmeyen takımların oyuncuları arasındaki bilgi alışverişini daha kaliteli hale getireceğini umuyoruz. Ayrıca, takım arkadaşlarını herhangi bir sebepten dolayı susturan oyuncular için de oyun deneyimini iyileştireceğini düşünüyoruz.

Buna ek olarak, sesli taktik açıklamalarını yazılı sohbet ekranında mesaj olarak görme seçeneği de ekledik.

Erişilebilirlik seçenekleri altından bu ayarı açabilirsiniz. Ayarı etkinleştirdiğinizde, sesli taktik açıklamaları tetiklenince bilgilendirmeyi içeren yazılı sohbet mesajı alırsınız. Yazılı mesajlar, kimin neyi söylediğini en iyi şekilde aktarmak üzere düzenlendi. Örneğin, Sova sesli olarak "Düşman B'de görüldü" demeyecek, bunun yerine yazılı sohbet ekranında "Sova, B konumunda bir DÜŞMAN gördü" mesajını göreceksiniz.

Sesli Taktik Açıklamaları SSS

Sesli taktik açıklamaları modlarda kullanılamayacak.

Sesli taktik açıklamaları açılıp kapatılabilecek.

Sesli taktik açıklamalarının sesli sohbet sırasında kısılması ayarı açılıp kapatılabilecek.

Sesli taktik açıklamalarını yazılı sohbet ekranında görüntüleme ayarı açılıp kapatılabilecek.

Orta ve yüksek donanıma sahip cihazlardaki 10 kişilik oyunlarda envanter yönetimi düzenlenerek istemcideki kare hızı ortalama olarak %3 oranında iyileştirildi.

GİDERİLEN HARİTALAR

Özel karşılaşma sunucusunun açılır menüsünün sonsuza kadar dönüp durmasına sebep olan hata giderildi.

Reyna'nın oyuncu olmayan unsurların yok edilmesini asist ettiği durumlarda Ruh Küresi geribildiriminin tetiklenmesine sebep olan hata giderildi

Sage'in duvarıyla oluşturulan dar koridorlara Omen'ın Gizli Adım'ıyla ışınlanıldığında Omen'ın duvarın içine itilmesine sebep olan hata giderildi.

Killjoy, Cypher, Brimstone, Sage, Breach, Jett ve Viper'ın ulti hazır bildirimlerinin çalışmamasına sebep olan hata giderildi.