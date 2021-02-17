VALORANT 2. Bölüm 2. Kısım Ne Zaman Geliyor?
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VALORANT 2. Bölüm 2. Kısım Ne Zaman Geliyor?

17.02.2021 18:39 | Son Güncelleme: 17.02.2021 18:42
VALORANT 2. Bölüm 2. Kısım Ne Zaman Geliyor?

Riot Games'in geliştirdiği FPS oyunu VALORANT, çok geniş bir oyuncu kitlesine çekişmeli oyun deneyimi yaşatıyor.

İlk çıkış tarihinden beri çeşitli güncellemeler ile düzeltilip yenilikler katarak, oyuncu kitlesini her geçen gün arttıran VALORANT'ta şu an 2. Bölüm 1. Kısım (Episode 2 Act 1) devam ediyor. Her kısmıyla oyuncularını heyecanlandıran VALORANT bu sefer de 2. Kısım için soru işaretleri yarattı.

VALORANT 2. Bölüm 2. Kısım ile gelecek birçok yenilikten en çok bekleneni de şüphesiz ki her kısımda yayınlanan Savaş Bileti oluyor. Şavaş Bileti ile birlikte yeni bir ajana da yer verilen 2. Kısım'ın ne zaman geleceği de henüz kesin olarak bilinmiyor. Fakat 1. Kısım'ın bitiş tarihinden (oyun içi bilgilere göre 1.Kısım 1 Mart 2021'de sona eriyor.) yola çıkarak 2 Mart 2021'de başlayacağını güvenle söyleyebiliriz.

2. Kısım ile ilgili kesin olan bilgiler de yok değil. Bu bilgilerden en önemlisi ise şüphesiz yeni çıkacak olan ajanın Brimstone, Omen ve Viper ajanlarıyla aynı rolde yani Kontrol uzmanı olarak karşımıza geleceğidir. Riot ayrıca, bu ajanın daha önce gelen hiçbir ajana benzemeyeceğini söyledi. Yeni ajan hakkında yazdığımız haberimize ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

Valorant'a Gelecek Yeni Ajanın Rolü Belli Oldu!

Ayrıca daha fazla VALORANT haberine ulaşmak için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

Oxygen Esports, Kadın VALORANT Takımını Duyurdu!

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VALORANT 2. Bölüm 2. Kısım Ne Zaman Geliyor?

Kaynak: ESporTimes

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