: Karabük Valiliği'nden 7 il için kritik uyarı: Kar kalınlığı 20 ile 50 santimi bulacak

06.02.2020 18:25 | Son Güncelleme: 06.02.2020 19:01

Karabük Valiliği, cuma günü akşam saatlerinden itibaren yağışların etkili olacağını belirtti. Valilik; Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yoğun kar yağışı olacağı ve 20 ile 50 santimi bulacağını açıkladı.

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, cuma günü akşam saatlerinden itibaren yağışların etkili olacağı belirtildi.

VATANDAŞLARA BUZLANMA VE DON UYARISI

Buzlanma, don, ulaşımda aksama ve olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşların uyarıldığı açıklamada, "Batı Karadeniz'de beklenen yağışların 7 Şubat akşam saatlerinden itibaren 9 Şubat günü sabah saatlerine kadar Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli yer yer yoğun kar (20-50 santimetre) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Haber Videosu