İstanbul'da Caddede Çatlak Oluştu, Çevredeki Bir Bina Boşaltıldı
Esenyurt'un Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan inşaat dolayısıyla caddede çatlaklar oluştu. Ekipler herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sokak ve caddeyi trafiğe kapatarak, iş yerleri ve binaları boşalttı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, yolda çökmeler meydana gelirken bir apartmanda çatlaklar oluştu. Olay nedeniyle çevredeki binalar boşaltıldı.
Güzelyurt Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında meydana gelen olay nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı. Bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:
"Esenyurt İlçemiz Güzelyurt Mahallesi Organgazi Caddesi'nde ve cadde üzerindeki 8 katlı bir binada meydana gelen çökme ve çatlaklar sebebiyle yol trafiğe kapatılmış olup, bina da tedbir amacıyla tahliye edilmektedir.
Olay mahalinde AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilgili kurumlarımızın teknik ekipleri gereken tedbirleri almaya başlamışlardır."
Olay yerinden ilk fotoğraflar:
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Kartal hürriyet mah Abdi İpek ci cad bayram sok no 3 bina balkon koptu kopucakCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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halkı kandıran sahte imamlar seçilmeye devam ederse daha neler olacak kimbilir istanbulda chp seçilse dogal felaketler bitecek tesadüfen hiç kimse önlem alınarak kazadan ölmeyecek insanlar bilinçli olacaktı hani ne oldu o işler konuşuyordunuz bol keseden şimdi bu ne pekiCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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tusunami bile olabilir beraketi kaçtı istanbulunCevap Yaz Yayından Kaldır
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Para karşılığında verilen imar affı sonucu budurCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Aklı olan istanbulda yaşamaz deprem bölgesi düz bir yeri yok ki toprak bir yere kadar dayanır sonra kayar böyleCevap Yaz 1 Yayından Kaldır