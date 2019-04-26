İstanbul'da Caddede Çatlak Oluştu, Çevredeki Bir Bina Boşaltıldı

İstanbul'da Caddede Çatlak Oluştu, Çevredeki Bir Bina Boşaltıldı

Esenyurt'un Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan inşaat dolayısıyla caddede çatlaklar oluştu. Ekipler herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sokak ve caddeyi trafiğe kapatarak, iş yerleri ve binaları boşalttı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, yolda çökmeler meydana gelirken bir apartmanda çatlaklar oluştu. Olay nedeniyle çevredeki binalar boşaltıldı.

Güzelyurt Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında meydana gelen olay nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı. Bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Esenyurt İlçemiz Güzelyurt Mahallesi Organgazi Caddesi'nde ve cadde üzerindeki 8 katlı bir binada meydana gelen çökme ve çatlaklar sebebiyle yol trafiğe kapatılmış olup, bina da tedbir amacıyla tahliye edilmektedir.

Olay mahalinde AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilgili kurumlarımızın teknik ekipleri gereken tedbirleri almaya başlamışlardır."

Olay yerinden ilk fotoğraflar:

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (38)

  • SADETTİN:
    halkı kandıran sahte imamlar seçilmeye devam ederse daha neler olacak kimbilir istanbulda chp seçilse dogal felaketler bitecek tesadüfen hiç kimse önlem alınarak kazadan ölmeyecek insanlar bilinçli olacaktı hani ne oldu o işler konuşuyordunuz bol keseden şimdi bu ne peki
    Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
  • KAÇIN:
    Aklı olan istanbulda yaşamaz deprem bölgesi düz bir yeri yok ki toprak bir yere kadar dayanır sonra kayar böyle
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
Tüm 38 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.