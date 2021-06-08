Vali Yavuz, Koruma Klor Alkali Fabrikasını Ziyaret Etti
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Vali Yavuz, Koruma Klor Alkali Fabrikasını Ziyaret Etti

Vali Yavuz, Koruma Klor Alkali Fabrikasını Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Seddar Yavuz, Kimya sektöründe adını duyurmuş, ilimiz ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayan Koruma Klor Alkali Fabrikasını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Vali Seddar Yavuz, Kimya sektöründe adını duyurmuş, ilimiz ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayan Koruma Klor Alkali Fabrikasını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Koruma Klor Alkali Fabrikası sahibi, Hayırsever iş adamı İbrahim Aracı, kardeşleri Kemal aracı ve Zümran Aracı tarafından karşılanan Vali Yavuz, fabrika içerisindeki tesisleri gezerek, çalışmaları yerinde inceledi.

İncelemelerin ardından Vali Yavuz, beraberindekiler ile birlikte toplantı salonuna geçtiler. Burada fabrikanın çalışmalarına ilişkin bilgiler alan Vali Yavuz, bölgemiz ve ülkemiz ekonomisini geliştirmeye yönelik sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür edip, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaynak: Habermetre

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