Vali Varol, cami ve kültür merkezi açılış törenlerine katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Varol, cami ve kültür merkezi açılış törenlerine katıldı

Vali Varol, cami ve kültür merkezi açılış törenlerine katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, hayırsever iş insanı Nimetullah Kaya tarafından yaptırılan İbrahim Halil Kaya Camii ve Kültür Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, hayırsever iş insanı Nimetullah Kaya tarafından yaptırılan İbrahim Halil Kaya Camii ve Kültür Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Vali Dr. Osman Varol, Protokol Üyeleri, Kaya Ailesi ve vatandaşlarla birlikte, düzenlenen törenle ibadete açılan İbrahim Halil Kaya Camii'nde Cuma namazını kıldı. Namazın ardından Vali Varol, modern mimarisi ile dikkat çeken camide incelemelerde bulundu. Daha sonra Eleşkirtli vatandaşlarla bir araya gelerek bir süre sohbet eden Vali Dr. Osman Varol, hemşerilerin talep ve isteklerini ilgi ile dinledi. - AĞRI

Vali Varol, cami ve kültür merkezi açılış törenlerine katıldı
Vali Varol, cami ve kültür merkezi açılış törenlerine katıldı
Vali Varol, cami ve kültür merkezi açılış törenlerine katıldı
Vali Varol, cami ve kültür merkezi açılış törenlerine katıldı
Vali Varol, cami ve kültür merkezi açılış törenlerine katıldı
Vali Varol, cami ve kültür merkezi açılış törenlerine katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Ebru Şallı Acun Ilıcalı Metin Çekmez Seren Serengil
Spor Muslera Erol Bulut Sergen Yalçın Mustafa Denizli Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Vali Varol, cami ve kültür merkezi açılış törenlerine katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 15:53:00. #1.14#

title