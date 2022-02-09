Vali Tutulmaz heyelanın yaşandığı yolu inceledi

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz heyelanın yaşandığı Kardeşler köyünde incelemelerde bulundu.

Vali Mustafa Tutulmaz, İl Özel İdaresi Genel Mekreteri Ahmet Güral Karayılmaz ile birlikte Kardeşler köyü sınırları içerisinde toprak kayması olan yolda incelemelerde bulundu, bilgi aldı. Vali Tutulmaz, "Toprağın suya doyması ve halen devam eden yağışlarla birlikte karların erimesi sonucunda can ve mal kaybına sebep olacak heyelan/toprak kayması tehlikesine karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" dedi.

Yolun yeniden ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor. - ZONGULDAK