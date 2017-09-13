Vali Toraman'dan İlçe Ziyaretleri

Tokat Valisi Ömer Toraman, Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerini ziyaret etti.



Toraman, Sulusaray ilçesinde Kaymakam Recep Koşal ve Belediye Başkanı Halil Demirkol'u makamlarında ayrı ayrı ziyaret ederek, ilçe ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Kaymakamlık ve belediye ziyaretlerinin ardından Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda mahalle ve köy muhtarıyla bir araya gelen Toraman, Sulusaray kaplıcaları ile Sebastoplis antik kentini ziyaret etti ve yapımı tamamlanan spor salonunda inceleme yaptı.



Vali Toraman, 1994 yılında Kars'ın Kağızman ilçesinde bölücü terör örgütünce şehit edilen jandarma er Sadık Bezer'in ailesine de ziyarette bulundu.



Sulusaray'ın ardından Yeşilyurt ilçesine geçen Toraman, burada da Kaymakam Vekili Recep Koşal ve Belediye Başkanı Kazım Misafir'i ziyaret etti ve muhtarlarla bir araya geldi.



Toraman, Yeşilyurt'ta İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde 1993 yılında bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen polis memuru Yusuf Parlak'ın ailesini de ziyaret etti.



Ziyaretlerinde Vali Toraman'a, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve bazı kurum müdürleri eşlik etti.