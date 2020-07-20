Vali Sezer, açılışı yapılacak olan Kayaşehir'de incelemelerde bulundu Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediyesi tarafından turizme kazandırılacak olan Nevşehir Kalesi ve Kayaşehir'de incelemelerde bulundu.

Vali Becel, beraberinde Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile birlikte 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılacağı bir törenle turizme kazandırılacak olan Nevşehir Kalesi ve Kayaşehir'de incelemelerde bulundu. Bölgede yürütülen çalışmalar ve yapılan hazırlıklara ilişkin Belediye Başkanı Rasim Arı'dan bilgiler alan Vali Becel, Kayaşehir içerisindeki kayadan oyma mekanları gezdi. Kaynak: Bültenler