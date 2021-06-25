Vali Gürel, Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği üyeleriyle buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Gürel, Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği üyeleriyle buluştu

Vali Gürel, Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği üyeleriyle buluştu
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Gürel, Safranbolu'daki bir konakta Kaymakam Mehmet Türköz, Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, dernek üyeleri Erdinç Sezer, Serhat Şengün ve Mehmet Çetin ile görüştü.

Görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından gerçekleştirilebilecek turizm hamleleri, alternatif turizm çeşitliliği, doğa turizminin kültür turizmine entegre edilerek konaklama süresinin uzatılması gibi konularda fikir alışverişinde bulundu.

Vali Gürel, Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği üyeleriyle buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü! Masada 5 konu başlığı vardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü! Masada 5 konu başlığı vardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mehmet Nuri Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Brad Pitt Acun Ilıcalı Merve Dizdar Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Cristiano Burak Yılmaz Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Gürel, Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği üyeleriyle buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 14:11:48. #1.16#

title