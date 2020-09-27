Vali Epcim, Kılıçkaya ve Sırataşlar köylerini ziyaret etti
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Vali Epcim, Kılıçkaya ve Sırataşlar köylerini ziyaret etti

27.09.2020 21:29 | Son Güncelleme: 27.09.2020 21:33
Vali Epcim, Kılıçkaya ve Sırataşlar köylerini ziyaret etti

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Aydıntepe ilçesine bağlı Kılıçkaya ve Sırataşlar köylerini ziyaret etti.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Aydıntepe ilçesine bağlı Kılıçkaya ve Sırataşlar köylerini ziyaret etti.

Hafta sonunu köy ziyaretlerine ayıran Vali Epcim, Kılıçkaya köyü sınırlarında bulunan Soğanlı RES projesi ile doğayla uyumlu 2450 rakımda 40 megavat gücünde rüzgar enerjisi santral ve türbin çalışmalarını yerinde inceledi.

Sırataş köyünde de vatandaşlarla biraraya gelen Vali Cüneyt Epcim, Şahabettin Bayram'ın işlettiği yıllara meydan okuyan otantik dükkanı ziyaret etti. - BAYBURT

Vali Epcim, Kılıçkaya ve Sırataşlar köylerini ziyaret etti
Vali Epcim, Kılıçkaya ve Sırataşlar köylerini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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