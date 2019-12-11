Vali Coşkun'dan mahalle ziyaretleri
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Vali Coşkun'dan mahalle ziyaretleri

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Gebeli Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

11.12.2019 13:16 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:16
Vali Coşkun'dan mahalle ziyaretleri

Osmaniye Valisi Ömer , Gebeli Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Coşkun, mahalledeki asırlık çınarının altında buluştuğu vatandaşlarla sohbet ederek Muhtar Şami Berki'den bilgi aldı.

Köy ve mahallelere ziyaretlerinin sürdüğünü, burada vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinlediğini belirten Coşkun, şunları kaydetti:

"Gebeli Mahallesi'nde vatandaşlarla hasbihal etmek, varsa sorunlarını dinlemek üzere burayı ziyaret ettik. Bizi misafir ettikleri için tüm mahalle sakinlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bizlere iletilen sorun ve talepleri karşılamak için imkanlar doğrultusunda gayret göstereceğiz."

Kaynak: AA
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