Vali Çelik'ten, şehit asker Osman Güler'in ailesine taziye ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Vali Çelik'ten, şehit asker Osman Güler'in ailesine taziye ziyareti

14.12.2020 19:19 | Son Güncelleme: 14.12.2020 19:23
Vali Çelik'ten, şehit asker Osman Güler'in ailesine taziye ziyareti

Kütahya Valisi Ali Çelik, 1 Aralık tarihinde Hakkari'nin Çukurca ilçesinde ikmal malzemesi taşıyan askeri aracın yoldan çıkarak dere yatağına yuvarlanması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler'in Tavşanlı ilçesinde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kütahya Valisi Ali Çelik, 1 Aralık tarihinde Hakkari'nin Çukurca ilçesinde ikmal malzemesi taşıyan askeri aracın yoldan çıkarak dere yatağına yuvarlanması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler'in Tavşanlı ilçesinde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit annesi Ayşe Çetin ile şehit babası Nazım Güler'i evlerinde ziyaret eden Vali Ali Çelik, aileye baş sağlığı diledi.

En yüksek mertebenin şehitlik olduğunu belirten Vali Çelik, "Fedakarlığın en büyüğü kutsal değerlerimiz olan vatan, bayrak ve ezan uğruna can vermek. Bugün huzur içerisinde yaşıyorsak bunu sizlerin yetiştirdiği kahraman evlatlarımıza borçluyuz. Rabbim hepsinden razı olsun" dedi.

7 gün 24 saat şehit aileleri ile gazilerin emrinde olduklarını ifade eden Çelik, "Ateş düştüğü yeri yakar derler; ama her şehit haberinde biz o ateşi kendi evlerimizde de hissediyor ve yaşıyoruz. Bizler de evladınızız. Varsa bir sorununuz onu çözmek boynumuzun borcu. Devletimiz ve milletimiz her zaman şehit ailelerimizin, gazilerimizin yanında. Rabbim birliğimizi, bütünlüğümüzü bozmasın, bizleri utandırmasın" diye konuştu.

Ziyarette Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler başta olmak üzere tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Ziyarette Vali Çelik'e Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Fatma Uz ile Tavşanlı Müftüsü Hüseyin Aksoy eşlik etti. - KÜTAHYA

Vali Çelik'ten, şehit asker Osman Güler'in ailesine taziye ziyareti
Vali Çelik'ten, şehit asker Osman Güler'in ailesine taziye ziyareti
Vali Çelik'ten, şehit asker Osman Güler'in ailesine taziye ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

İYİ Parti heyetinden Muş İl Başkanı Aşık'ın ailesine taziye ziyareti
İYİ Parti heyetinden Muş İl Başkanı Aşık'ın ailesine taziye ziyareti
Vergi Dairesi Başkanı Çelik'ten Eskişehir OSB'ye ziyaret
Vergi Dairesi Başkanı Çelik'ten Eskişehir OSB'ye ziyaret
Son dakika gündem: Şehit polisler Osman Börklüoğlu ve Yasin İke dualarla yad edildi
Son dakika gündem: Şehit polisler Osman Börklüoğlu ve Yasin İke dualarla yad edildi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Hulusi Akar Fahrettin Koca Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Demet Akbağ Serdar Ortaç Nesrin Cavadzade
Spor Samatta Okan Buruk Ersun Yanal Kylian Mbappe İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Çocuk Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vali Çelik'ten, şehit asker Osman Güler'in ailesine taziye ziyareti - Kütahya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 19:29:35. #1.15#
title