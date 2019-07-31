Vali Çakır, Dörtyol kavşağındaki çalışmaları inceledi

Vali Çakır, Dörtyol kavşağındaki çalışmaları inceledi

Yozgat Valisi Kadir Çakır, kent merkezinde bakım ve onarım çalışmaları devam eden Dörtyol kavşağında incelemelerde bulundu.

31.07.2019 15:21
Vali Çakır, Dörtyol kavşağındaki çalışmaları inceledi

Yozgat Valisi Kadir Çakır, kent merkezinde bakım ve onarım çalışmaları devam eden Dörtyol kavşağında incelemelerde bulundu.
Çalışmayı yürüten kara yolları yetkililerinden bilgi alan Çakır, çevre düzenlemesi devam eden kavşağın hiçbir aksaklığa sebebiyet verilmemesi için bayram öncesi tamamlanmasını istedi.
Kara yolları yetkilileri de çalışmanın hızlı bir şekilde sürdüğünü, kavşağın bir hafta içerisinde tamamlanacağını söyledi.
Vali Çakır, çevre düzenlemesinde çalışan işçilerle de sohbet ederek, havaların sıcak olmasından dolayı işçilere soğuk içecek ikramında bulundu.

Kaynak: AA
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