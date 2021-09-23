Vali Bilmez'den Özalp Kaymakamı Nasır'a 'hayırlı olsun' ziyareti - Haberler
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Vali Bilmez'den Özalp Kaymakamı Nasır'a "hayırlı olsun" ziyareti

AA / Hakan Sarı - Haberler | Güncel
Vali Bilmez'den Özalp Kaymakamı Nasır'a

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Özalp Kaymakamlığına atanan Muhammed Emin Nasır'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

ÖZALP, VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Özalp Kaymakamlığına atanan Muhammed Emin Nasır'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Kaymakamlık önünde Nasır ve idare amirleri tarafından karşılanan Bilmez, daha sonra makama geçti.

Kaymakam Nasır'dan ilçede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Bilmez, Nasır'a görevinde başarılar diledi.

Bilmez'e ziyaretinde AK Parti Van Milletvekilleri Abdulahat Arvas ile Osman Nuri Gülaçar ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel de eşlik etti.

Vali Bilmez'den Özalp Kaymakamı Nasır'a hayırlı olsun ziyareti

Vali Bilmez'den Özalp Kaymakamı Nasır'a hayırlı olsun ziyareti

Vali Bilmez'den Özalp Kaymakamı Nasır'a hayırlı olsun ziyareti

Vali Bilmez'den Özalp Kaymakamı Nasır'a hayırlı olsun ziyareti

AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Vali Bilmez'den Özalp Kaymakamı Nasır'a 'hayırlı olsun' ziyareti - Haberler
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