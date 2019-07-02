Vali Bilmez'den Çatak'a ziyaret

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Çatak ilçesini ziyaret etti.

Bilmez, Hükümet Konağı önünde Kaymakam Hamza Türkmen, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Naci Akkaş ve kurum amirleri tarafından karşılandı.

Kaymakam Türkmen ile bir süre görüşerek ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Bilmez, daha sonra belediyeye geçti.

31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde belediye başkanlığına seçilen Abdurrahman Şeylan'a "hayırlı olsun" dileklerini ileten Bilmez, yapılacak hizmetlerle ilgili bilgi aldı.

Vali Bilmez, ziyaretlerin ardından ilçeden ayrıldı.

Kaynak: AA