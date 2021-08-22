Vali Baruş MTTB Malatya Olağan Genel Kuruluna Katıldı

Vali Aydın Baruş, Milli Türk Talebe Birliği Malatya İl Başkanlığı 3. Olağan İl Genel Kuruluna katıldı.

Vali Aydın Baruş, Milli Türk Talebe Birliği Malatya İl Başkanlığı 3. Olağan İl Genel Kuruluna katıldı.

Battalgazi Şehit Günaydın Konferans Salonunda yapılan genel kurula Vali Aydın Baruş, MTTB Genel Başkanı ve Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Malatya Ak Parti Milletvekilleri Bülent Tüfenkçi, Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Siyasi Parti Temsilcileri, STK Temsilcileri, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

MTTB'nin tarihi, şu an ki konumu, misyonu ve hedefleri üzerine konuşan MTTB Genel Başkanı İsmail Emrah Karayel yeni yönetime başarılar diledi.

Vali Baruş ise yapmış olduğu konuşmasında; "Geçmişte yaşanılan sıkıntıları anlamamız idrak etmemiz gerekiyor ki şu an ki bulunduğumuz günlerin şükrünü ifa edelim. İnsan olarak, ailemize karşı, toplumumuza karşı hatta tüm insanlığa karşı sorumluluğumuz var. İnancımız şunu vaaz ediyor ki; dünyada zülüm varsa orada Müslümanın vazifesi var. Hak ve adalet arayışı mücadelesi var. Atalarımız yüz yıllarca bunun mücadelesini verdiler.

Maddi kalkınmayı manevi kalkınma ile desteklemezseniz dünyanın hiçbir yerine hak ve adalet götüremezsiniz. Ülkemizin manevi kalkınması için mücadele eden ve bu uğurda emek veren büyüklerimize çok teşekkür ediyoruz. Milli Türk Talebe Birliğinin de bu şuurda yapmış olduğu çalışmalar oldukça değerli. Başta Genel Başkanımız olmak üzere bu uğurda emek veren ter döken kardeşlerimize teşekkür ederim. Manevi kalkınma için insanlık uğrunda, hak ve adalet uğrunda tahayyüle sahip, tefekküre sahip, idrake sahip gençler yetiştirmemiz lazım. Gençliğimiz, atalarından miras aldığı ruh ve mana anlamında aldığı mirasın kıymetini çok iyi bilerek geleceğe, büyük Türkiye'ye ve dünya üzerinde hak ve adaletin savunucusu olan ülkemize azim ve sabırla hizmet edecekler. Gelecek, gençlerimizin ve Türkiye'mizin olacaktır" dedi.

Eski yönetimin ibra edilmesinin ardından eski başkan Mehmet Sağdıç'ın aday olmaması üzerine başkanlığa aday olan Hamza Alaman yapılan oylama ile Milli Türk Talebe Birliği Malatya İl Başkanı oldu.

Kaynak: Habermetre