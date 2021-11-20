VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, KUMÇATI BELDEMİZDE YAKINDA AÇILACAK OLAN KUR'AN KURSUNDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Kumçatı Beldemizde yapımı tamamlanarak tefrişat ve çevre düzenleme çalışmaları devam eden Yatılı Erkek Kur'an Kursunu ziyaret etti.

Belde Belediye Başkanı Nimet Demir ile birlikte 80 kişi kapasiteli Yatılı Erkek Kur'an Kursunda incelemelerde bulunan Vali Pehlivan, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

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