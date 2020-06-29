Vali Aktaş, Küçükkuyu'daki tünel inşaatlarını inceledi
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Vali Aktaş, Küçükkuyu'daki tünel inşaatlarını inceledi

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale-Küçükkuyu arası bölünmüş yol yapım işi kapsamında, yapımı devam eden çift tüp T1 tünelinde incelemelerde bulundu.

Vali Aktaş, Küçükkuyu'daki tünel inşaatlarını inceledi
29.06.2020 13:52 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:18

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale-Küçükkuyu arası bölünmüş yol yapım işi kapsamında, yapımı devam eden çift tüp T1 tünelinde incelemelerde bulundu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü'nün de bulunduğu çift tüp T1 tünelinin içinde devam eden çalışmaları da yerinde inceleyen Vali İlhami Aktaş, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ayvacık- Küçükkuyu tünellerinin yapımı tamamlandığında trafikte can ve mal güvenliği temin edilerek bölgenin turizm, ticaret ve sosyoekonomik gelişimine de katkı sağlanacak. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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