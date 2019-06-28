Vali Akın, LGS'de başarı olan öğrencileri ödüllendirdi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 1 Haziran'da yapılan merkezi sınavda tüm soruları doğru cevaplayan öğrencileri ödüllendirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akın, LGS sınavında 500 tam puan alan öğrenciler Zeynep Öz ve Mehmet Enes Yıldız'ı makamına kabul etti.

Ziyarette konuşan Vali Akın, öğrencilerin ülke genelinde dereceye girmesinin kendilerini gururlandırdığını belirterek, elde ettikleri bu başarının diğer öğrencilere örnek olması gerektiğini belirtti.

Eğitimde marka kent olan Kırşehir'de eğitime yapılan yatırımların sınavlarda alınan başarılı sonuçlarla kendini gösterdiğini vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimiz Zeynep Öz ve Mehmet Enes Yıldız, LGS'de tüm soruları doğru cevaplandırarak 500 tam puan alıp ülke genelinde dereceye girdiler. Öğrencilerimizi, bu başarıda emeği geçen öğretmenlerini ve ailelerini tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin bundan sonraki eğitim-öğretim hayatında da aynı azimle ve aynı kararlılıkla çalışarak yeni başarılara imza atacaklarına inancımız tamdır."

İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, öğretmenleri ve ailelerinin de yer aldığı ziyarette Vali Akın, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA