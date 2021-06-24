Vali Akın, Kaman ilçesinde muhtarları dinledi
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Vali Akın, Kaman ilçesinde muhtarları dinledi

Vali Akın, Kaman ilçesinde muhtarları dinledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kaman ilçesinde köy ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kaman ilçesinde köy ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Muhtarların talep ve sorunlarının dinlenilmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıya Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra Kaman Kaymakamı Şükrü Özcan, Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, İl Genel Meclis Başkanı Şaban Çelik, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, Kurancılı Belediye Başkanı Adem Bıçakcı, İl Genel Meclis Üyeleri, ilgili daire müdürleri ve ilçe yöneticileri katıldı. Vali Akın, köylere götürülen hizmette asıl amaçlarının vatandaşların yaşam kalitesinin arttırılması olduğunu söyledi. Köylerde yaşayan vatandaşlarımızın hizmetlerden memnun kalmasını önemsediklerini belirten Vali İbrahim Akın, "Köylerimize eşit oranda hizmet götürmeye çalışıyoruz. Köylere götürdüğümüz hizmette asıl amacımız insanlarımızın huzurlu ve mutlu bir hayat sürdürmelerine katkı sağlamak. Vatandaşlarımıza kamu hizmetini en iyi şekilde sunarken muhtarlarımıza da önemli görevler düşmektedir" dedi. Salgınla mücadele sürecinde muhtarlarla yapılan işbirliğinin de yardımıyla vatandaşların ihtiyaçlarının giderildiğini ifade eden Vali İbrahim Akın, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Cumhurbaşkanımızın açıkladığı üzere, 1 Temmuz itibariyle yasaklar kalkıyor. Ancak, kısıtlamaların sonlandırılması salgının bittiği anlamına gelmiyor. Salgınla yine aynı kararlılıkla mücadelemizde düğün, cenaze gibi insanlarımızın toplu olarak bir arada bulunacağı etkinliklerde gereken tüm tedbirlere uymaya devam edelim. Her vatandaşımızın kendi tedbirini kendisinin alması salgınla mücadelemizde önemli bir husustur. Salgınla mücadelede bir diğer önemli konu da aşı uygulaması. Muhtarlarımız, vatandaşları aşı olmaya davet etsin, aşı olmaya gidemeyecek olanları da bizlere bildirsin, yardımcı olalım. Bilindiği gibi aşıda yaş sınırı 25'e kadar indi. Aşılar artık randevusuz yapılabiliyor. Vatandaşlarımızdan aşı olma konusunda duyarlılık beklediğimizi ifade ediyorum." - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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