Vali Akbıyık Yüksekova'yı Ziyaret Etti

Hakkari Valisi İdris Akbıyık ziyaretlerde bulunmak üzere Yüksekova'ya ilçesine geldi.

İlçeye gelişinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı ve kurum amirleri tarafından karşılanan Vali Akbıyık, ardından 500 yatak kapasiteli Özel Harekat Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada incelemelerde bulunan Akbıyık, ilçedeki çalışmalarla ilgili Kaymakam Kaşıkçı'dan detaylı bilgi aldı.

Akbıyık'a İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Gürler ve İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş eşlik etti.