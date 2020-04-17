Vaktini evde geçiren Murat Boz, Instagram hesabından kaslı vücudunu paylaşarak şov yaptı
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Çin Halk Cumhuriyeti, Murat Boz, Türkiye, Magazin

Vaktini evde geçiren Murat Boz, Instagram hesabından kaslı vücudunu paylaşarak şov yaptı

Koronavirüs salgınından dolayı vaktini evde geçiren şarkıcı Murat Boz, spor yapmaya hız kesmeden devam ediyor. Yakışıklı şarkıcı, kaslı vücudunun son halini Instagram hesabından paylaşarak resmen şov yaptı.

17.04.2020 11:57 | Son Güncelleme: 17.04.2020 12:03
Vaktini evde geçiren Murat Boz, Instagram hesabından kaslı vücudunu paylaşarak şov yaptı

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan koronavirüs salgını Türkiye'ye de sıçradı. Bu süreçte vatandaşların bir araya gelerek virüsü yaymasını önlemek için konserler iptal edildi. Salgından korunmak için vaktini evinde geçiren genç popçu Murat Boz ise vaktini spor yaparak geçirmeye başladı.

KASLI VÜCUDUNU PAYLAŞTI

Evde olmasına rağmen sporuna hız kesmeden devam eden Murat Boz, bu hallerini de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Spor yaptığı anları yayınlayarak takipçilerine örnek olan Boz, kaslı vücudunun son halini de paylaşmayı ihmal etmedi. Üstsüz pozunu paylaşan popçu, kaslı vücuduyla resmen şov yaptı.

Vaktini evde geçiren Murat Boz, Instagram hesabından kaslı vücudunu paylaşarak şov yaptı
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