Vahşi vahşi batıda... Rolando Villazón'un kovboy filmi Leipzig'de alkış topluyor
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Vahşi vahşi batıda... Rolando Villazón'un kovboy filmi Leipzig'de alkış topluyor

Rolando Villazón, bel canto repertuvarının hazinelerinden bir İtalyan kovboy filmi sahneliyor. Dünyaca ünlü çok yönlü artist, Donzietti'nin şen şakrak romantik komedisi l'Elisir Amore'sini, 1940'ların kovboy filmi setine aktarıyor.

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10
Vahşi vahşi batıda... Rolando Villazón'un kovboy filmi Leipzig'de alkış topluyor

Villazón, bel canto repertuvarının hazinelerinden bir İtalyan kovboy filmi sahneliyor.


Dünyaca ünlü çok yönlü artist, Donzietti'nin şen şakrak romantik komedisi l'Elisir Amore'sini, 1940'ların kovboy filmi setine aktarıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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