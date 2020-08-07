Vader Immortal A Star Wars VR Series çıkış tarihi ne zaman? Vader Immortal A Star Wars VR Serisi konusu
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Vader Immortal A Star Wars VR Series çıkış tarihi ne zaman? Vader Immortal A Star Wars VR Serisi konusu

PlayStation VR'a özel ILMxLAB tarafından geliştirilen bir oyun: Vader Immortal A Star Wars VR Series. Vader Immortal A Star Wars VR Series fiyatı ne kadar? Vader Immortal sistem gereksinimleri neler?

07.08.2020 14:17 | Son Güncelleme: 07.08.2020 14:25

Sinematik evrene interaktif bir bakış atmak isterseniz bu oyun tam size göre. Sony'nin State of Play, Ağustos etkinliği ile seri hakkında açıklamalarda bulundu.

PlayStation VR sahibi olup da gerçek bir Star Wars deneyimi yaşamak istiyorsanız, yakın bir zamanda bu isteğinize cevap verebilecek oyun Sony'nin Sanal Gerçeklik platformuna çıkışını gerçekleştirecek.

3 bölümlük bir interaktif dizi olarak karşımıza çıkacak olan Vader Immortal: A Star Wars VR Series, 3 farklı tarihte değil, aynı tarihte çıkış yapacak. ILMxLAB yapımcısı Harvey Whitney, State of Play canlı yayınının ardından bir PlayStation Blog gönderisinde bunu açıkladı.

VADER IMMORTAL A STAR WARS VR SERİSİ KONUSU

Senaryosu The Dark Knight üçlemesinin de senaryosunu yazan David S. Goyer tarafından yazılmış olan oyun, 2016 yılındaki Star Wars Celebration sırasında duyurulmuştu.

Sinematik bir evrende sürükleyici hikaye anlatımı ile dramatik ve interaktif üç bölümlük dizi olan Vader Immortal: A Star Wars VR Seriese ile Oculus Quest ve Oculus Rift S ile Darth Vader'ın dünyasını keşfedin.

Vader Immortal A Star Wars VR Series çıkış tarihi ne zaman? Vader Immortal A Star Wars VR Serisi konusu

1. bölüm

Çok uzaklardaki bir galaksiye adım atacağımız sanal gerçeklik için özel olarak tasarlanan Star Wars hikayesinin ilk bölümünde yeni müttefiklerimiz ile Dark Vader'ın gizemli kalesine gireceğiz. Sith Lord ve pek çok zorlu düşmanla başa çıkmak zorunda kalacağız. Galaksinin kurtuluşuna veya yok oluşuna giden yolda kilit rol bizde.

2. bölüm

Kalenin derinliklerine olan yolculuğumuz bu bölümde de devam edecek. Sith Lord'un yol göstericiliğinde, ışın kılıcı yeteneklerimizi geliştirmeye devam ederken, Mustafar gezegeni ile alakalı eski bir gizemin arkasındaki gerçeği keşfetmeye çalışacağız.

3. bölüm

Bu bölüm ile yolculuk tamamlanacak. Kadim ışın kılıcımız ve Force güçler ile bir ordu kuracak ve Darth Vader'ın kalesine saldıracağız. Elbette Darth Vader hazırlıksız olmayacak. Öncesinde Stormtrooper'lar ve İmparatorluk komuta ile yapacağınız zorlu savaşlardan sonra, Mustafar gezegeninin kaderini belirleyecek olan Dark Vader ile yapacağınız nihai bir savaş sizi bekleyecek.

Vader Immortal A Star Wars VR Series çıkış tarihi ne zaman? Vader Immortal A Star Wars VR Serisi konusu

VADER IMMORTAL A STAR WARS VR SERIES ÇIKIŞ TARİHİ

Star Wars: Episode III Revenge of the Sith ve Rogue One: A Star Wars Story arasındaki bir zamanda geçen Vader Immortal: A Star Wars VR Series, 25 Ağustos Salı günü PS4 VR için çıkacak.

VADER IMMORTAL A STAR WARS VR SERIES FİYATI

Vader Immortal, üç bölümden oluşan tek bir paket olarak 29,99 $ (24,99 £) karşılığında ön sipariş verebiliyor.

Vader Immortal A Star Wars VR Series çıkış tarihi ne zaman? Vader Immortal A Star Wars VR Serisi konusu

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