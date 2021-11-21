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Uzun araç kuyrukları oluştu, karayolunda devrilen tır vinçle kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uzun araç kuyrukları oluştu, karayolunda devrilen tır vinçle kaldırıldı

Zonguldak-İstanbul karayolunda iş makinesi taşıyan çekici tırın lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen kaza sonrası olay yerine getirilen vinç; tırı bulunduğu yerden kaldırdı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak- İstanbul karayolunda iş makinesi taşıyan çekici tırın lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen kaza sonrası olay yerine getirilen vinç; tırı bulunduğu yerden kaldırdı. Uzun kuyrukların oluştuğu kaza yerinde bir süre yol trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün Bayat köyü mevkisinde yaşanmıştı. T.V. idaresindeki iş makinesi yüklü 78 BS 505 plakalı çekici tır, lastiğin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken kazaya karışan tır ve dorsesindeki iş makinesinde maddi hasar meydana geldi. Tek şeritten ulaşımın sağlandığı karayolunda tır ve iş makinesinin kaldırılması için bu sabah saatlerinde çalışma başlatıldı.

Devrilen çekici kurulan vinç yardımıyla kaza yerinden kurtarılarak başka bir çekiciye yüklendi. Bu sırada yolun kapatılması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Yapılan çalışmanın ardından dorse ve iş makinesini de olay yerinden kaldırmak için çalışma başlatıldı. Yol ise kontrollü olarak aralıklarla ulaşıma açıldı. - ZONGULDAK

Uzun araç kuyrukları oluştu, karayolunda devrilen tır vinçle kaldırıldı

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