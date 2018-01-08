Uzmanlardan Diyabet Hastalığı Uyarısı

Adıyaman'ın Gölbaşı Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Süleyman Arslan, diyabet hastalığında alınması gereken önlemler hakkında uyarılarda bulundu.

Türkiye'de 20 yaş üstü her 7 kişiden 1'nin diyabet hastası olduğunu söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Süleyman Arslan, obezite ve hareketsiz yaşam nedeniyle bu sayının ileride daha da artacağı öngörüldüğünü vurguladı. İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Süleyman Arslan halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabetin ülkede ve tüm dünyada önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirterek, "Türkiye'de 20 yaş üstü her 7 kişiden 1 inin diyabet hastası olduğu bilinmektedir. Obezite ve hareketsiz yaşam nedeniyle bu sayının ileride daha da artacağı öngörülmektedir. Diyabet pankreasın, kan şekerini düzenleyen bir hormon olan insülini yeterli üretemediği ya da üretilen insülinin kullanımında bozukluk sonucu oluşan kandaki şeker düzeyinin yükselmesiyle gelişen süreğen (kronik) bir hastalıktır. Diyabetin belirtileri sık idrara çıkma, aşırı susama, yorgunluk, kilo kaybı, bulanık görme, tekrarlayan enfeksiyonlar yaralarda geç iyileşme gibi belirtiler diyabet hastalığında sıklıkla görülmektedir" dedi.

Diyabet tanısının nasıl konulduğu konusunda sağlık kurumlarında tetkiklerin yapılması gerektiğini söyleyen Uzman Doktor Arslan, "Açlık kan şekeri, tokluk kan şekeri, OGTT testi ve HBA1C tanıda kullanılır. Diyabetin neden olduğu sağlık sorunları hiperglisemi (Yüksek kan şekeri), diyabet hastalığının kontrolsüz olduğu durumlarda birçok ciddi hasara yol açar. Zaman içinde özellikle, kalp, kan damarları, sinir sistemi, böbrek, göz, gibi organ ve sistemler etkilenir. Kalp hastalığı ve inme riski artar.

Hastaların yüzde 50'si kalp hastalığı ve inme nedeniyle ölmektedir. Azalmış kan akımı ile birlikte, ayaklarda sinir hasarı, ayak ülserleri, enfeksiyon nedeniyle amputasyon ile bitecek sonuca yol açabilmektedir. Tüm körlüklerin yüzde biri diyabete bağlı gelişmekte, gelişmiş ülkelerde görme kaybı ve körlüğün en sık nedenleri arasında yer almaktadır. Diyabet böbrek yetmezliğinin de önde gelen nedenleri arasındadır. Diyabet tedavisinde amaç kan şekerinin normal düzeylere indirilmesi ve hastalığın bilinen diğer zararlı etkilerini en alt düzeye çekmektir. Tedavi klinisyenler tarafından düzenlenmekte ve hastanın düzenlenen tedaviye uyumu olduğu sürece diyabetin ortaya çıkardığı sağlık sorunlarından korunmak mümkün olmaktadır. Bu amaçla oral antidiyabetik ilaçlar ve insülin preparatları kullanılmaktadır. Kan şekeri düzeyi yanında diyabetli bir bireyde, kan basıncı kontrolü ve kolesterol düzeyleri düzenli olarak kontrol edilmelidir" dedi. - ADIYAMAN