Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı
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Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye, Güncel

Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı

Çocuk doktoru ve TV sunucusu Yevgeniy Komarovskiy, koronavirüsün çocuklarda nasıl ortaya çıktığı ve enfeksiyonun nasıl tespit edileceğini açıkladı.

21.03.2020 20:04 | Son Güncelleme: 21.03.2020 20:21
Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 270 bine yaklaşırken, can kaybı da 11 bini geçti. Türkiye'de ise virüsten 9 kişinin hayatını kaybetti. Dünyada koronavirüsten hayatını kaybedenlerin çoğunluğu yaşlılarda oluşurken Dünya Sağlık Örgütü gençlerin de tehlikede olduğunu açıkladı. Tüm bu bilgilerin ışığında Çocuk doktoru Yevgeniy Komarovskiy, koronavirüsün çocuklar üzerindeki etkilerini ve belirtilerini sıraladı.

Komarovskiy, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, çocukların koronavirüs enfeksiyonunu kolay atlattığını hatırlatarak, koronavirüsün çocuklarda akut solunum yolu viral enfeksiyonları hastalıklarına benzediğini kaydetti. Komarovskiy, koronavirüsle enfekte olan çocuklarda kusma ve ishalin başlıca belirtiler olduğunu belirtti.

ÇOCUKLAR DİKKATLE TAKİP EDİLMELİ

Hastalığın etken maddesinin dışkı yoluyla dışarı atılmasının uzun sürdüğünü vurgulayan Komarovskiy, "Çocuklarda, nefes alma sıklığı veya ritminde değişiklik, dışkı ile ilgili sorunlar gibi semptomlar dikkatle takip edilmelidir" dedi.

Komarovskiy, son zamanlardaki çocuk ölümlerinin neredeyse hepsinin koronavirüsle ilgisi olmayan ciddi patolojilerle bağlantılı olduğunu belirtti.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ VİRÜS KONUSUNDA GENÇLERİ DE UYARMIŞTI

Çin'in Vuhan şehrinde Aralık 2019'da ortaya çıkıp haftalar içerisinde dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'pandemi' ilan edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel çapta son yılların en büyük krizine dönüşmüş durumda.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki genel merkezinde internet üzerinden basın toplantısı düzenledi. Ghebreyesus, virüsün en fazla yaşlı insanları etkilemesine karşın, gençlerin de bundan azade olmadığını söyledi.

"YENİLMEZ DEĞİLSİNİZ"

DSÖ Direktörü Ghebreyesus, hastalığı belirti göstermeden atlatabildikleri için virüsün yayılmasına sebep olabilecek gençlere yönelik dikkat çeken şu uyarıyla sözlerine devam etti: "Yenilmez değilsiniz. Bu virüs haftalarca hastanede kalmanıza yol açabilir ve hatta sizi öldürebilir. Hastalanmasanız bile, gideceğiniz yerle ilgili yapacağınız tercihler, başka birinin hayatı ve ölümü arasında fark yaratabilir."

Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı

Haberin Videosu:

Türkiye'de Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı

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