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Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Isparta'da geçen sene 25 eylülde sabaha karışı meydana gelen trafik kazasında hayatı kaybeden Uzman Çavuş Kemal Hayta'nın ölümüne sebep olan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ANTALYA (İHA) - Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

ISPARTA - Isparta'da geçen sene 25 eylülde sabaha karışı meydana gelen trafik kazasında hayatı kaybeden Uzman Çavuş Kemal Hayta'nın ölümüne sebep olan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza geçtiğimiz yıl yaşandı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Kemal Hayta'nın kullandığı 07 MAP 44 plakalı otomobille Y.D'nin kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı. Oğlunu üniversiteye kayıt yaptırmak üzere Antalya'dan kullandığı otomobille Isparta'ya geldiği sırada trafik kazası yaptı. Kazada hayatını kaybeden Uzman Çavuş Kemal Hayta'nın cenazesi, bir gün sonra memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde toprağa verildi Kazada yaralanan Hayta'nın eşi ve oğlu, tekerlekli sandalye ile cenaze törenine katıldı.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

İki aracın kaza anı mobese kameralarına yansıdı. Antalya istikametinden Kolçelik Kavşağına gelen Uzman Çavuş Kemal Hayta'nın kullandığı otomobile, şehir merkezinden Çünür istikametine seyir halindeki Y.D'nin kullandığı otomobilin çarptığı anlar mobeseye saniye saniye yansıdı.

Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Enes Yapalıkan - Son Dakika Haberleri

Uzman Çavuş, Antalya, Isparta, Kaza, 3. Sayfa, Haber

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