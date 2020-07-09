Psikolojik bunalıma giren uzman çavuş, beylik tabancasıyla kendini öldürdü Aksaray'da bir Uzman Çavuş beylik tabancasıyla kendini öldürdü. Girdiği bunalım sonucu beylik tabancasıyla intihar eden uzman çavuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aksaray'da girdiği bunalım sonucu beylik tabancasıyla intihar eden uzman çavuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Taşpazar Mahallesi 801 Sokakta bulunan bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Van'da görev yapan uzman çavuş S.B. (22), geçtiğimiz hafta izinli olarak memleketi Aksaray'a geldi.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Burada iddialara göre ailevi problemler yaşayan uzman çavuş girdiği bunalım sonucu beylik tabancasıyla kendini vurdu. Silah sesi üzerine mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı uzman çavuşa ilk müdahaleyi yaparken, daha sonra ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan uzman çavuş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri, evde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA