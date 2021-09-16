Uzm. Dr. Onur Ademhan: 'Aynı günde çekim, implant ve diş takılması mümkün' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uzm. Dr. Onur Ademhan: "Aynı günde çekim, implant ve diş takılması mümkün"

İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - Haberler | Sağlık

Uzm. Dr. Onur Ademhan: "Aynı günde çekim, implant ve diş takılması mümkün" Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Onur Ademhan, immediat implant yöntemiyle hastaların aynı gün içerisinde diş çekimi gerçekleştirilip, implant dişin kavuşabildiğini söyledi.

Uzm. Dr. Onur Ademhan: "Aynı günde çekim, implant ve diş takılması mümkün"

ANTALYA - Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Onur Ademhan, immediat implant yöntemiyle hastaların aynı gün içerisinde diş çekimi gerçekleştirilip, implant dişin kavuşabildiğini söyledi. Gelişen teknolojinin ellerini güçlendirdiğine işaret eden Ademhan, "Teknolojinin gelişmesi bizlere yeni imkanlar sunuyor. Hastalarımıza implant uyguladığımız aynı günde, sabit bir geçici diş takmak mümkün olabiliyor" dedi.

Perla Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nden Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Onur Ademhan, son birkaç yıldır immediat implant uygulamasıyla birlikte hastalara aynı gün diş çekimi yapılıp, yine gün içinde de implant dişine kavuşabildiğini söyledi. Gelişen teknolojinin ellerini güçlendirdiğine işaret eden Ademhan, "Hemen diş çekip, üzerine implant uygulamak ve diş yapma teknikleri üzerine çalışıyoruz. Bu da tabi teknolojinin gelişmesiyle yeni imkanlar sunuyor. Hastalarımıza implant uyguladığımız aynı günde, sabit bir geçici diş takmak mümkün olabiliyor. Bu da hastalarımızı kliniğimizden mutlu bir şekilde uğurlamamızı sağlıyor. Teknolojinin ilerlemesi, bizim de elimizi güçlendirdi" dedi.

"Bazı kriterleri var"

İmmediat implant uygulamasının yapabilmek için bazı kriterlerin olduğunu ifade eden Ademhan, "Hastanın diş sıkmaması, kapanışının ve kemik yapısının buna uygun olması gerekiyor. Bu kriterleri sağlayan her vakada, uygun teknikler ve düzgün ayarlamalarla tedaviler yapılabilir. Riski minimale indirmek her zaman bizim işimizi kolaylaştırır. Hastaya burada önerilerde bulunmak çok önemli. Hastanın yapması ve dikkat etmesi gereken bilgileri, düzgün bir şekilde iletmemiz gerekiyor. Kurallara uyulduğu zaman sorun yaşamayız" diye konuştu.

"Maliyetinde fark yok"

Uygulamanın maliyeti konusunda da detaylar paylaşan Ademhan, "Maliyeti konusunda, klasik implant uygulamasından ekstra bir külfet çıkmıyor. Kullanılan malzeme ve tekniklerin hepsi aynı olduğu için biz bu uygulamalarda hastamıza ek bir maliyet yansıtmıyoruz. Normal uygulamalar neyse, buna uygun bir şekilde hastamız bu hizmeti alabiliyor" ifadelerini kullandı.

Uzm. Dr. Onur Ademhan: Aynı günde çekim, implant ve diş takılması mümkün

Uzm. Dr. Onur Ademhan: Aynı günde çekim, implant ve diş takılması mümkün

Uzm. Dr. Onur Ademhan: Aynı günde çekim, implant ve diş takılması mümkün

Uzm. Dr. Onur Ademhan:
İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Altay Yevgeniy Ziniçev Temel Karamollaoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Müge Anlı Eser Yenenler Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Marcao Arda Turan Sergen Yalçın Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Murat Kurum Kazım Karabekir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Uzm. Dr. Onur Ademhan: 'Aynı günde çekim, implant ve diş takılması mümkün' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 12:58:21. #1.11#