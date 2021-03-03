Uzlaşı ne demek? Uzlaşı sözlük anlamı nedir?
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Uzlaşı ne demek? Uzlaşı sözlük anlamı nedir?

03.03.2021 16:13 | Son Güncelleme: 03.03.2021 16:16
Uzlaşı ne demek? Uzlaşı sözlük anlamı nedir?

Uzlaşı, günlük yaşantımızda sıkça kullandığımız kelimeler arasında yer alıyor. Uzun yıllardır dilimizde yer alan uzlaşı kelimesini günlük hayatımız dışında sosyal medyada da karşımıza çıkıyor. Uzlaşı kelimesini yeni duymuş veya anlamını bilmeyenler haberimize göz atabilir. Uzlaşı ne demek? Uzlaşı sözlük anlamı nedir? İşte cevabı!

Uzlaşı, günlük yaşantımızda sıkça kullandığımız kelimeler arasında yer alıyor. Uzun yıllardır dilimizde yer alan uzlaşı kelimesini günlük hayatımız dışında sosyal medyada da karşımıza çıkıyor. Uzlaşı kelimesini yeni duymuş veya anlamını bilmeyenler haberimize göz atabilir. Uzlaşı ne demek? Uzlaşı sözlük anlamı nedir? İşte cevabı!

UZLAŞI NE DEMEK? UZLAŞI SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

Uzlaşı, "uzlaşmak"tan gelen bir kelimedir. Kişiler arası uyum, bir konuda uzlaşmak anlamındadır.

Uzlaşı kelimesinin sözlük anlamı; uzlaşma dır.

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