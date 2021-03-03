Uzlaşı ne demek? Uzlaşı sözlük anlamı nedir?

Uzlaşı, günlük yaşantımızda sıkça kullandığımız kelimeler arasında yer alıyor. Uzun yıllardır dilimizde yer alan uzlaşı kelimesini günlük hayatımız dışında sosyal medyada da karşımıza çıkıyor. Uzlaşı kelimesini yeni duymuş veya anlamını bilmeyenler haberimize göz atabilir. Uzlaşı ne demek? Uzlaşı sözlük anlamı nedir? İşte cevabı!