Üzerine tiner dökülen küçük kız öldü! Babası ve amcası gözaltına alındı

Şanlıurfa'da üzerine dökülen tinerin alev alması sonucu vücudunun büyük bölümü yanan 13 yaşındaki Filistin uyruklu Amara Dwla, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili olarak kızın babası ve amcasını gözaltına aldı.

Dün öğle saatlerinde Şıhmaksut Mahallesi'nde iddiaya göre Filistin uyruklu Amara Dwla üzerine dökülen tinerin alev almasıyla yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Vücudunda yanıklar oluşan Dwla, çığlıklarına koşan yakınlarının çağırdığı ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yanık ünitesinde tedaviye alınan ve vücudunun büyük bölümünde yanıklar olan Amara Dwla, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BABASI VE AMCASI GÖZALTINDA

Olayın ardından çalışma başlatan polis, hayatını kaybeden Amara Dwla'nın yakılmış olma ihtimali üzerine baba Mohammad Dwla ile ismi öğrenilmeyen amcasını gözaltına aldı. Emniyete götürülen ve suçlamaları kabul etmeyen baba ve amcanın sorgusu sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak